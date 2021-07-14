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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alkayış’ın 15 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Alkayış’ın 15 Temmuz mesajı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine, vatanın birliğine ve bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye karşı hain FETÖ terör örgütü ve onun uzantıları tarafından bir darbe girişimi yapıldığını söyledi.
Alkayış, “Hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları dolduran, vatanı milleti için canını feda etmekten çekinmeyen bu büyük milletin evlatları, bu hainliğe, iç ve dış destekçilerine kurtuluş savaşı ruhu ile yine gereken cevabı vermiştir.
Bu darbe girişimi sıradan bir darbe girişimi olmayıp Türkiye’ye karşı yapılan bir işgal hareketidir. Bu işgal hareketi Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran, kendisini tankın önüne atacak kadar vatanına milletine sevdalı olan kardeşlerimizin dik duruşu sonucu amacına ulaşamamıştır. Neticede bu ülke üzerinde hain planlara soyunanlar, milletin iradesi, dik duruşu karşısında kendi tuzaklarında boğulmuş, milletin iradesinin üstünde irade olmadığı, olamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Bu büyük milletin evlatları, söz konusu vatan, bayrak, ezansa gerisinin teferruat olduğunu, böyle durumlarda hiçbir ayrım gözetilmeksizin nasıl bir araya gelindiğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.
Hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen şehitlerimizi, gazilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Verdikleri mücadeleden dolayı daima rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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