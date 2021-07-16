Besni'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri fotoğraf sergisinin açılması ve şehitliğin ziyaret edilmesi ile başladı.

Besni Kaymakamlığı önünde gece geç saatlere kadar devam eden etkinliklerde Kuran'ı Kerim okunması, 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışmasında yaşanan olayları anlatan sinevizyon sunumu, Besni Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve okunan şiirler ile devam etti.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindekiler tarafından, 2010 yılının Mayıs ayında Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlıca Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun mezarını ziyaret ederek dualar edildi.

Akşam saatlerinde ise Besni Kaymakamlığı önünde 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Daha sonra Servi Erdemoğlu MTAL'nin önünden, hükümet binası önüne kadar mehteran takımı ile birlikte yürüyüş gerçekleştirildi.

Daha sonra yine Besni Kaymakamlığı önünde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Burada gerçekleştirilen programa Eski Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köse, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Besni İlçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa , Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda Hacı Reşit Camii İmam Hatibi Nazif Canlı tarafından sala ve Kuranı Kerim tilaveti yapıldı. Programda konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, " Milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden bu hainlerin amaçları ülkemizi bölüp, milletimizi zor duruma düşürmekti. Ama Cenabı Allah'a hamd olsun ki aziz milletimiz ecdadının kendisine bırakmış olduğu miras bilinci ile hareket ederek, bu terör örgütüne meydanlarda, köprülerde, sokaklarda gereken her türlü dersi verdi ve bunların planlarını yerle yeksan etti. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Besnimizde de takdire şayan yıllarca iftihar ile anlatacağımız bir halk bilincini, toplum bilincini hep beraber yaşadık. O gece alanlarda sabaha kadar nöbet tuttuk" dedi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise konuşmasında; "Demokrasiye inanan, vatanını canından öte bilen ve önemseyen aziz milletimiz bu hainlere karşı tarihte eşi görülmemiş onurlu bir dik duruş sergiledi. Vatanına göğsünü siper ederek korudu ve nihayetinde şanlı bir zafer kazandı. Kuşkusuz bu zafer bir hilal uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin üstün cesareti ile birlikte gazi milletimizin büyük fedakarlıkları ile elde edildi. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, devletimizi, milletimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri milletimizin silahlarını yine aziz milletimize doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde vatan millet sevdası taşıyan aziz milletimiz o gece tüm kirli hesapları bozarak bir destan yazdı ve tüm dünyaya Türkiye geçilmez mesajını bir kere daha haykırdı. Büyük Türk milleti nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerimiz için okutulan Kuranı Kerim Hatminin duası İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal tarafından yapıldı.

Program, gece saatlerinde ilçede salanın okunması ve Besni Belediyesi tarafından ikramların sunulması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.