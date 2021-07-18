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4 kişinin yaralandığı kaza sonrası araçlar alev alev yandı Alev topuna dönen araçlar güçlükle söndürülebildi

İHA

4 kişinin yaralandığı kaza sonrası araçlar alev alev yandı Alev topuna dönen araçlar güçlükle söndürülebildi

Adıyaman’da, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası kazaya karışan araçlar alev topuna dönerek alev alev yandı. Meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kömür Beldesi’ne bağlı Kaşköy ile Çakmaklar köyü arasında A.A. idaresindeki 21 SA 891 plakalı Toyota marka kamyonet ile M.E. idaresindeki 27 AEV 555 plakalı Ford marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada araç sürücülerinden A.A., M.E. ve araçlarda bulunan İ.H.B. ile H.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kaza yapan her iki araç bir anda alev topuna döndü. Alev alev yanan her iki araç hurda yığınına dönerken yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralılar araç içerisindeyken araçların alev almaması ise sevindirirken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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