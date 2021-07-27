Bin 800 yıllık köprü temizlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Roma döneminde inşa edilen ve Türkiye'nin en önemli tarihi turizm merkezlerinden biri olan bin 800 yıllık Cendere Köprüsü'nde genel temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik çalışmasını yerinde inceleyen Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, yetkililerden bilgi aldı. Tarihi köprü çevresinde oluşan atıklarından dolayı turizmin olumsuz etkileneceğine dikkat çeken Kaymakam Koç, "İlçemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Cendere Köprüsü çevresinde Özel İdaremizin organizasyonuyla temizlik faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Cendere Köprüsü Türkiye'nin tarihî açıdan önemli turizm merkezlerinden biridir. Buraya yurt içinden ve yurt dışından on binlerce turist geliyor. Bu nedenle tarihî köprü çevresinde piknik yapan vatandaşlarımızın atık konusunda daha duyarlı davranmalarını rica ediyorum. Bu mekanlar ortak mirasımız, lütfen bu tarihi değerlerimizi çevresel atıklarla kirletmeyelim" diye konuştu.

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