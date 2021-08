AK Parti heyetinden kamu kurumları ile fabrikalara ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyet, il merkezindeki kamu kurumları ile fabrikalarda incelemelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaretlerde bulunan Milletvekili Aydın ve Fırat, yaptıkları ziyaretlerde çeşitli istişarelerde bulundu.

AK Parti heyeti, ilk olarak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek kırsal bölgelere yapılan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra İl Genel Meclisinin Ağustos Ayı Grup toplantısına katılan AK Parti heyeti, meclisin bu ay içerisinde gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili gündem maddeleri konuşuldu.



Burada konuşan Milletvekili Aydın, “Bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı başta İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan olmak üzere il genel meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarıyla birlikte Adıyaman’ımızın en ücra köylerimize kadar çok güzel hizmetler götürdük. Bu hizmetlerden dolayı milletimizin bizlere olan teveccühleri en büyük mutluluk kaynağımız oldu. Elbette hizmet gereklidir. Ama biz asla bu hizmetleri yeterli görmüyor daha fazlasını yapmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra en önemlisi ise hizmet götürdüğümüz yerlerdeki vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır. İl Genel Meclisimizin her üyesinin bu şiarla çalıştığından asla şüphemiz yoktur. Bu vesile ile toplantımızın Adıyaman’a hayırlı olması diliyorum” dedi.



Daha sonra konuşan Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, “Adıyamanlı hemşerilerimize en üst düzeyde yarar sağlayacak hizmetleri önceleyerek hareket etmek ve ilimize yapılacak hizmetleri en hızlı şekilde hayata geçirmek son derece önemlidir. En zorlu süreçlerde bile hizmetleri aksatmayan çalışmalarına devam eden il genel meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Ağustos ayı toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise il genel meclisinin çalışma azmini ve heyecanını asla kaybetmediğini vurgulayarak, “Zira sorumluluğumuz büyük. Bu nedenle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmalıyız. İnşallah valimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle el ele vererek Adıyaman’ımızı hedeflerine ulaştıracağız. Bunu da il yönetiminde uyumu sağlayarak, ortak akılla sağlayacağız. AK Parti olarak tevazu, samimiyet ve gayretin merkezinde olduğu bir siyaset anlayışını temsil etme şuuruyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şuurla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.



Daha sonra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, Adıyaman’ın ihtiyaçları ve devam eden yatırımlar hakkında çeşitli istişarelerde bulundu. Valilik ziyareti sonrası İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile de bir araya gelen AK Parti heyeti, burada kurumun 2021 yılında köylere yönelik altyapı, devam eden, yapılması planlanan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hakan Gönen’e de hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti heyeti, burada müdür yardımları ve şube müdürleri ile bir araya gelerek eğitim yatırımlarına yönelik çeşitli istişarelerde bulundu.

Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki heyet daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne geçerek burada Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden AK Parti heyeti, firma sahipleriyle bir araya gelerek üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunduktan sonra fabrikada çalışan işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

