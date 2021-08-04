Kardeşlerin şakalaşmasını kadına şiddet sanıp müdahale edince kavga çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da yolda yürürken ablasıyla şakalaşan Muhammed Akgün´ün şiddet uyguladığını düşünen Oğuzhan Şaşgın, müdahale edince kavga çıktı. Polisin araya girmesiyle ayrılan taraflar karşılıklı şikayetçi olurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Akgün birlikte yürüdüğü ablasıyla şakalaşmaya başladı. Bu sırada ablasının boynundan tutan Muhammed Akgün'ü gören Oğuzhan Şaşgın, şiddet uyguladığını düşünerek olaya müdahale etti. Bunun üzerine Akgün ve Şaşgın arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, taraflara müdahale ederek ayırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Kardeşlerin şakalaşması ve Şaşgın´ın olaya müdahalesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-08-04 15:30:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.