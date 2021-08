Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere aparat dağıttı

Yaz mevsimi ile birlikte su kaynaklarında yaşanan azalmaya karşı tedbirlerini almaya devam eden Adıyaman Belediyesi, su tüketimi fazla olan hanelere tasarruf aparatı dağıttı.

Adıyaman Belediyesi, su sorununa çözüm bulmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Her fırsatta suyun israf edilmemesi konusunda vatandaşları daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden Adıyaman Belediyesi, daha önce hayata geçirdiği ‘az tüket, az öde’ kampanya ile ciddi bir farkındalık oluşturmuştu. Şimdi de su tüketimi fazla olan hanelere su tasarrufu aparatı dağıtmaya başladı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, dünyada ve Türkiye’de artan nüfus, küresel ısınma ve kuraklık gibi nedenlerden dolayı her geçen yıl azalan tatlı su kaynaklarında yaşanan bu sorunun önüne geçmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Adıyaman Belediyesi olarak su sorunun önüne geçmek için her türlü çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bunlardan sonuncusu ise fazla su tüketimi olan hanelere su tasarrufu aparatı dağıtmak oldu. Bu aparat sayesinde tazikten dolayı aynı oranda geldiği düşünlen suyun kullanımında büyük bir azalma sağlanacak. Vatandaşımızdan ricamız su tüketimine dikkat etmeleri” şeklinde konuştu.

