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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı

İHA

Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı

Adıyaman’da çiftçilere çayır mera ve yem bitkileri ekili alanların genişletilmesi için tohum dağıtıldı.
Çayır mera ve yem bitkileri ekili alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi’ yürütülüyor.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem bitkisi tohumluk dağıtım programına Tarım ve Orman Müdür Nurettin Kıyas, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ayhan Polat, teknik personel ve üreticiler katıldı.
Programda vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas; "İlimizde çayır mera ve yem bitkileri ekili alanlarının genişletilmesi, çiftçimizin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana Bakanlığımızca destekleme faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında yonca eken çiftçilerimize dekara 90 TL, silajlık mısır eken çiftçilerimize dekara 100 TL ve tek yıllık yem bitkisi eken çiftçilerimize ise dekara 60 TL destek verilmiştir. 2020 yılında İlimiz genelinde 352 çiftçimize 1 milyon 173 bin 678,37 TL. destek ödemesi yapılmıştır.
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 75 Bakanlık desteği ile hayvan yetiştiricilerimizin, kaba yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 2021 yılında İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde ekilmek üzere toplam, 15 bin kilo fiğ, 5 bin 250 kilo yonca ve 2 bin 550 kilo süt otu tohumu olmak üzere 22 bin 805 kilo tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Toplam proje bütçesi 402 bin 400 TL’dir. Dağıtımı gerçekleştirilen yem bitkisi tohumlarının toprakla buluşmasının akabinde gerçekleşecek olan yıl içinde toplamda 4 bin 635 dekarlık yem bitkisi ekilişi ile 10 bin 950 ton yeşil ot (kaba yem) elde edilmesi beklendiğini ve bu sayede de bölge ve Ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacağını’’ ifade etti.
İl Müdürü Nurettin Kıyas’ın konuşmasının bitiminde çiftçilere yem bitkisi tohumları dağıtıldı.

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