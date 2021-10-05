Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 bin yıllık Eski Kahta Kalesi'nde 3´üncü etap kazılarında çıkarılan eserlerin restorasyonunun tamamlanmasının ardından kazı çalışmaları başladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Eski Kahta Kalesi´nde 3´üncü etap kazılarda çıkarılan eserlerin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti. 10 kişilik ekiple kalede yeniden kazılara başlandığını ifade eden Alkan, "Kahta Kalesi'nde kazı çalışmalarına başladık. Burada sarp kayalıklar üzerinde kurulan kale eski temel üzerine Kommagene, Roma ve Memlükler döneminde birçok bölmesi yapılmış bir kale yapısı olarak karşımıza çıkmakta. Burada yapılan kazıların sonucunda ortaya çıkacak olan yapılar daha sonraki dönemde restorasyonu yapılacak ve bu restorasyon bitmesi ile birlikte ziyaretçilere açılacaktır. Buranın Kommagene, Roma dönemine ait bir temel yapısı var. Fakat üst kısımlardaki yapılar 13´üncü yüzyıl Memlükler dönemine ait olan bir kaledir. Kazılar yaklaşık yirmi gün sürecek. Bu kazılar sonucunda ilk savunma yerinin yapıları daha önceki dönemlerde nasıl bir şekilde ise en azından onun restorasyonu ile ilgili bir fikir elde edilebilecek" dedi.

Önceliklerinin yapılan çalışmalar ile tahribata uğrayan ve içleri toprak dolan alanları temizlemek olduğunu ifade eden Arkeolog Mehmet Turan, "Eski Kahta kalesinde kazı çalışmalarına başladık. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda kalenin güney kısmından dükkan alışveriş dediğimiz mekanların olduğunu görmekteyiz. Bunların alt kısımda ise iki yer tespit ettik. Buralar çok tahribata uğramış ve içleri toprak ile dolmuş. Önceliğimiz bu toprak dolan yerleri temizleyip bu alanları restorasyona hazır hale getirmek. Burada iki haftalık bir kazı çalışmamız olacak, bundan sonra restorasyon çalışmaların başlayacağız" dedi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-10-05 15:47:09



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