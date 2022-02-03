TYP kapsamında okullara temizlik görevlisi alınacak

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında okulların temizliğinde çalıştırılmak üzere 183 kişi alınacak.

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa TYP kapsamında iş başvuru duyurusu yapıldı.

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emin Yücekaya, il ve ilçelerde toplam 183 kişinin 3 ay süreli çalıştırılacak kişilerin internet üzerinden başvuracaklarını kaydetti. Adıyaman merkezde 75, Besni ilçesinde 26, Kahta ilçesinde 41, Gölbaşı ilçesinde 16, Gerger ilçesinde 5, Sincik ilçesinde 10, Samsat ilçesinde 5, Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 183 kişi istihdam edilecek.

Emin Yücekaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “48 Şubat 2022 tarihleri arasında eşube (www.iskur.gov.tr), Alo 170 iletişim hattı üzerinden TYP başvuruları alınacaktır. İl Müdürlüğünden başvuru alınmayacaktır. Program başlama tarihi 1 Mart 2022, bitiş tarihi 31 Mayıs 2022 olmak üzere 3 ay uygulanacaktır. Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı adreste oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk (1,5) katını (6.380,10TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri gibi toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. Katılımcıların seçimi, Yüklenici Kurum tarafından ‘Kura Yöntemi’ ile belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü TYP mevzuatı gereğince, istihdamında güçlük çekilen gruplar, kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar birinci liste, bunlar dışında kalanlar (35 yaşın altındaki erkekler) ikinci liste olacak şekilde tasnif edilecek ve katılımcılar öncelikle birinci listeden seçilecektir” dedi.

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