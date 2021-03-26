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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 Ölü, 4 yaralı

Adıyaman Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 Ölü, 4 yaralı
İHA

Kaza akşam saatlerinde Kahta Diyarbakır yolunun 37. Kilometresinde meydana geldi. İsmail Yeni yönetimindeki 06 M 3678 plakalı hafif ticari araç Kahta Diyarbakır karayolunun 37. Kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Yeni ve araçta bulunan Fahri Yeni (14),Sedat Yeni, Mehmet Yeni ve Cengiz Kurt yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fahri Yeni yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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