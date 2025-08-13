Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
Yargıda, "toplu izin kullanımı" anlamına gelen adli tatil devam ediyor. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Peki, 2025 adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca 20 Temmuz'da başlayan adli tatil devam ediyor. Sadece acil davaların görüleceği bu süreçte Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor, davalar ne zaman görülmeye başlanacak? İşte, detaylar...
2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?
Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.