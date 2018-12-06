Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde 2 güvenlik görevlisi tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce güvenlik görevlisi T.B. meslektaşı İ.Ö.'yü silahla yaraladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, olay, saat 07.40 sıralarında gerçekleşti. Anadolu Adalet Sarayı G Blok civarında silah sesi duyuldu. Adliyenin nizamiye kapısı önünde duran araçtan yaralı vaziyette bir kişi indi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adliyemizde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şahsın tartıştığının ve araç sahibi olan şahsın diğerini ateşli silahla yaralayıp bölgeden ayrıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu. Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemlerin titizlikle yapılmaya devam olunduğu saygıyla duyurulur” denildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yaralanan güvenlik görevlisinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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