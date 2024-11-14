Adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde 25 Ekim saat 10.00 sıralarında Mustafa A. (29), adres sormak için İnönü Parkı'ndaki bir bankta oturan ve telefonuyla konuşan 63 yaşındaki E.Y'nin yanına gitti.

Mustafa A, sorduğu adresi bilmediğini belirten E.Y'nin elindeki cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Yaşlı adamın yardım istediğini duyan çevredekilerin peşinden koştuğu Mustafa A, yakalanamadı.