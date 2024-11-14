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        Adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çaldı

        Adana'da bir kişi, adres sorma bahanesiyle yanına gittiği 63 yaşındaki adamın elindeki cep telefonunu gasp edip kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:58
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        Adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çaldı
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        Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde 25 Ekim saat 10.00 sıralarında Mustafa A. (29), adres sormak için İnönü Parkı'ndaki bir bankta oturan ve telefonuyla konuşan 63 yaşındaki E.Y'nin yanına gitti.

        Mustafa A, sorduğu adresi bilmediğini belirten E.Y'nin elindeki cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Yaşlı adamın yardım istediğini duyan çevredekilerin peşinden koştuğu Mustafa A, yakalanamadı.

        İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Cep telefonunu bir iş yerine sattıktan sonra evine gittiği belirlenen Mustafa A, adresine yapılan baskında yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #hırsızlık
        #adana
        #cep telefonu gasp
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