Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Adresi Olmayan Ev’ 26 Aralık'ta vizyonda

        ‘Adresi Olmayan Ev’ 26 Aralık'ta vizyonda

        Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat'ın başrolleri paylaştığı, Hatice Aşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Adresi Olmayan Ev' filmi 26 Aralık'ta seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 14:19 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Adresi Olmayan Ev' 26 Aralık'ta vizyonda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği ‘Adresi Olmayan Ev’, vizyon yolculuğuna başlıyor. Dünyanın önemli festivallerinde başarıyla Türkiye’yi temsil eden ve yılın en çarpıcı yapımlarından biri olarak heyecanla beklenen film, 26 Aralık’ta vizyona girecek.

        Distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatan ‘Adresi Olmayan Ev’, önümüzdeki günlerde de özel gösterimiyle Antalya Film Festivali’nde yer alacak. Talinn, Danimarka, Almanya, Şangay, Transilvanya, Tiran, Europen film festivallerinde düzenlenen prömiyerlerinden sonra Heartland International Film Festivali’yle Amerika Birleşik Devletleri prömiyerini de yapmıştı. Film, Europen Youth Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve 44. İstanbul Film Festivali kapsamında Yeni Bakışlar yarışmasında 'En İyi Sanat Yönetimi' ödülüne layık görülmüştü.

        Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen ve Janset Paçal’ın rol aldığı, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmin yapımında Sky Film (Emre Oskay), Vantablack Films, Apha Production (Engin Altan Düzyatan) ve View Master Films imzası bulunuyor. A90 Pictures’ın dağıtımcılığını üstlendiği filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatice Aşkın
        #Adresi Olmayan Ev
        #Boran Kuzum
        #Osman Sonant
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim