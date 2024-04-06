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        Haberler Dünyadan Adrian Schiller hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Adrian Schiller hayatını kaybetti

        İngiliz oyuncu Adrian Schiller 60 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun menajerlik şirketi, Schiller'in ölümünün ani ve beklenmedik olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:04
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        İngiliz oyuncu hayatını kaybetti
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        'The Last Kingdom' dizisinde 'Aethelhelm' karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Adrian Schiller yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Schiller'in ölüm haberini menajerlik şirketi duyurdu. Yapılan açıklamada; "Ölümü ani ve beklenmedik oldu. Onu erken kaybettik. Biz, ailesi ve yakın arkadaşları bu kayıptan dolayı büyük bir yıkım yaşadık. Ölümü nedeni hakkında ayrıntı henüz mevcut değil" denildi.

        Oyuncu, 'Masterpiece', 'Raised by Wolves', 'The Danish Girl', 'Bright Star' ve 'Beauty and Beast' gibi yapımlarda rol aldı. Adrian Schiller, 2015'te usta oyuncu Meryl Streep ile birlikte 'Suffragette' filminde kamera karşısına geçmişti.

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        #Adrian Schiller
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