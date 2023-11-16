Adriana Lima son haliyle şoke etti! Ünlü modeli görenler tanımakta güçlük çekti!

Bir dönemin efsane modellerinden olan Adriana Lima görünüşüyle ilgili gelen yorumlar sonrası sessizliğini bozdu. Mutfağından çektiği makyajsız bir selfie paylaşan güzel model eleştirilere yanıt verdi.

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Adriana Lima kendisine gelen eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür. İlginiz için teşekkürler"