Adriana Lima son haliyle şoke etti! Ünlü modeli görenler tanımakta güçlük çekti!
Bir dönemin en güzel kadınları listesinde başı çeken Adriana Lima, Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. Kendisine eleştiri yağdığını gören Lima, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bir dönem Victoria's Secret'in baş mankenlerinden olan Adriana Lima, geçtiğimiz akşam Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü modelin son hali kafaları karıştırdı.
Adriana Lima'nın galadaki halini görenler estetik yaptırdığını düşündü. Yüzü fazlasıyla şiş ve gözleri de oldukça çekik duran Lima'ya sosyal medyadan eleştiri yağdı.
42 yaşındaki ünlü isme sosyal medya kullanıcılarından "Fransız askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdiğine dair iddialar geliyor.
Bir dönemin efsane modellerinden olan Adriana Lima görünüşüyle ilgili gelen yorumlar sonrası sessizliğini bozdu. Mutfağından çektiği makyajsız bir selfie paylaşan güzel model eleştirilere yanıt verdi.
Adriana Lima kendisine gelen eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür. İlginiz için teşekkürler"
İşte Adriana Lima'nın son hali...