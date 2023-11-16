Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Adriana Lima son haliyle şoke etti! Ünlü modeli görenler tanımakta güçlük çekti!

        Adriana Lima son haliyle şoke etti! Ünlü modeli görenler tanımakta güçlük çekti!

        Bir dönemin en güzel kadınları listesinde başı çeken Adriana Lima, Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. Kendisine eleştiri yağdığını gören Lima, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir dönem Victoria's Secret'in baş mankenlerinden olan Adriana Lima, geçtiğimiz akşam Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösterdi. Ünlü modelin son hali kafaları karıştırdı.

        2

        Adriana Lima'nın galadaki halini görenler estetik yaptırdığını düşündü. Yüzü fazlasıyla şiş ve gözleri de oldukça çekik duran Lima'ya sosyal medyadan eleştiri yağdı.

        3

        42 yaşındaki ünlü isme sosyal medya kullanıcılarından "Fransız askısı" yöntemiyle yüzünü gerdirdiğine dair iddialar geliyor.

        4

        Bir dönemin efsane modellerinden olan Adriana Lima görünüşüyle ilgili gelen yorumlar sonrası sessizliğini bozdu. Mutfağından çektiği makyajsız bir selfie paylaşan güzel model eleştirilere yanıt verdi.

        5

        Adriana Lima kendisine gelen eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür. İlginiz için teşekkürler"

        6

        İşte Adriana Lima'nın son hali...

        7
        8
        9
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!