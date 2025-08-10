Adriane Galisteu: İstanbul'a aşığım

Brezilyalı model Adriane Galisteu, tatil için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

Adriane Galisteu, eşi ve oğluyla birlikte boğaz manzaralı bir otelde konaklarken tekne turuyla Boğaziçi'ni gezdi.

Adriane Galisteu, Tarihi Yarımada'daki camileri gezerken Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.

Bir haftalık tatilinde unutulmaz anılar biriktirdiğini söyleyen Adriane Galisteu, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını; "İstanbul çok güzel ve gizemli. Rüya gibi bir gezi yaptık. Tatilin bitmesini istemedim. Türkiye'ye aşığım" şeklinde dile getirdi.

EFSANE PİLOTUN AŞKIYDI Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu 1988, 1990 ve 1991 olmak üzere 3 kez kazanmış olan Brezilyalı Ayrton Senna, 1994'te San Marino Grand Prix'sinde geçirdiği trajik kazayla 34 yaşında hayatını kaybetmişti. Formula tarihine adını yazdıran ve vefatıyla tüm dünyada derin bir iz bırakan Senna'nın o dönem yanından ayrılmayan sevgilisi Adriane Galisteu'ydu.

Adriane Galisteu, her yıl Ayrton Senna'yı ölüm yıldönümünde anıyor. Galisteu, Senna'ya olan duygularını son olarak; "Tüm övgüler senin içindi. Her zaman çok güçlü, hedefe odaklanan, sevgi dolu biriydi" diyerek özlemini dile getirdi.