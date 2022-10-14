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AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve lider döndü. Sarı-lacivertliler ayrıca bu galibiyetle gruptan çıkmayı da garantiledi. Spor yazarları AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını yorumladı

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  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Fenerbahçe cephesindeyse hava tam olması gerektiği gibiydi. Jesus sadece iyi bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir lider. Basın toplantısında kulüp puanına vurgu yaptı, 100’lü basamaklardan 70’lere doğru tırmandıklarının altını çizdi. 
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Ülke puanı sizin kupalara kaç takımla ve hangi turdan katılacağınızı belirlerken, kulüp puanı da takımların yer alacağı torbayı tayin eder. Yani Avrupa’da kazanacağınız puanlar sadece ülkenizi değil, kulübünüzü de ilgilendirir. Üstelik Jesus’un işaret ettiği puanlar Fenerbahçe’ye bu sene değil, gelecek yıllarda yarayacak. 
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Bu sezon takımın başına geçmiş, bir yıllık kontrat yapmış yabancı bir teknik adamın bu detayları Türkiye’ye hatırlatması alışılmışın çok dışında. Teşekkürler Jesus, bu ülke futboluna uluslararası arenada ne için yarışıldığını hatırlattığın için...
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: Güney Kıbrıs’taki mücadele zor oldu ama temiz oldu… AEK Larnaca’yı “iki gollü fiks menüye” bağlayan Fenerbahçe, penaltıdan bir gol yese de deplasmanda kazandı ve gruptan çıkmayı garantileyip grup liderliğinin başat ve en kuvvetli adayı oldu. 
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Rotasyonu hastalık ve sakatlıklarla yıpranan Jesus’un Kıbrıs sürprizi Arda’yı ilk on birde başlatmasıydı ki, henüz 50 saniyedeki şutunu Piric’in zorlukla çeldiği genç futbolcu, aralıklarla da olsa oyun aklı ile üstün tekniğini ortaya koyarak verdiği anahtar paslarla Larnaca’nın savunmayı sağlam tutup öne daha az çıkmasını sağladı. Savunmasını bile geliştirmişti “uçan delikanlı Arda”!..
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU: LARNACA deplasmanından Fenerbahçe 3 puanla dönerek grubunda ilk ikiyi garantiledi. Genel olarak oyun da tatmin ediciydi. Ama itiraf etmeliyim ki Arda'yı ilk 11'de görünce takımı bir tarafa bırakıp onu izledim. İlk 45 dakika bittiğinde maçın istatistiklerine göz gezdirdim. 
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Ve Arda'nın sahanın en başarılı oyuncusu olduğunu gördüm. Sahanın Serdar'dan sonra, ki stoper olduğu için normaldir, en çok topla buluşan oyuncusu Arda'ydı. Ve yüzde 95 pas isabetiyle oynadı. 16 ikili mücadeleye girip yarısını kazanmış. Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadeleye giren oyuncusu olmuş. 
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Rakipten de 3 top kapmış. Yani işin savunma tarafında da Jesus'un istediklerini yavaş yavaş yerine getiren bir Arda izledik. Bu durum bence gecenin en sevindirici tarafı.
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Bir taktik adamı olan Jesus, planı uygulayan oyuncularına bir hamle yaparak artı güç kattı. Yaptığı değişiklikler tam da başlangıç planının devamı gibi oldu. Bu anlayışa plan + demek doğru olur. 
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Osayi, Batshuayi, Valencia, İrfan Can, Crespo değişiklikleri takımın enerjisini yükseltti. Osayi’nin enerjisi oldukça yüksekti. Canlı, istekli oynadı. Çizgiyi iyi kullandı. Pozisyonlar yarattı.
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    İlk golü atan Pedro iyi bir merkez santrafor. Ekstra işler yapıyor. Oyun bilgisi üst düzey. Yanında oynayan isimlerin çok fazla bir önemi yok gibi. Yine de, Batshuayi ile birlikte oynarsa daha faydalı olacağı düşünülebilir.
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: Jesus, sürekli kadroyla oynama ısrarından kesinlikle vazgeçmiyor. Dün de ilk 11'de öyle yaptı. Takımın temel direkleri olan ön liberoda Crespo'yu kulübede tuttu, yerine Lincoln'ü koydu. Yani Crespo-İsmail ikilisini bozmuş oldu. 
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Bu sefer üçlü defans uygulattı. Bugüne kadar bazı maçlarda sadece kısa süreler görev verdiği genç Arda'yı bu maçta ilk 11 başlattı. Tabii ki, kazanan hep haklı ama sürekli taşlarla oynamak her an başa bir iş açabilir. Birçok maç S.O.S verdi. Ancak bana göre Jesus, bu anlayışından kesinlikle vazgeçmeyecek.
  • AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

    Dünkü üç puanla grupta ilk iki belli oldu. Birincilik de Fenerbahçe ile Rennes arasında İstanbul'da oynanacak maça kaldı.

 

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