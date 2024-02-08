AFAD deprem konutları kura sonuçları sorgulama: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?
AFAD deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı araştırması hız kazandı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetzedeler için konut yapımları hızla başladı. Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da anahtar teslim törenleri gerçekleştirilmesiyle sıra Malatya deprem konutları kura çekimine geldi. İşte, Şubat 2024 Malatya deprem konutları kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranına dair bilgiler...
Tarihimizin en acı günlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketinde binlerce ev yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Peki, Malatya deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslimi ne zaman? İşte, AFAD deprem konutları kura sonucu sorgulama ekranına dair detaylar...
MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen deprem konutları kura çekimi anahtar teslim töreni Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, yapımı tamamlanan afet konutlarından 6 bin 181'inin kurasının bu ay içerisinde çekileceği belirtildi. Ancak net tarih henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
MALATYA DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Malatya merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükselirken, konutların bir kısmı tamamlandı.
Mart ayında temelleri atılan ve hummalı bir çalışma yürütülen kent genelinde kaba inşaatları tamamlanan, dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan, çevre düzenlemesi yapılan konutlar kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.
Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i bu ay içerisinde çekilecek kurayla sahiplerine teslim edilecek.
Depremin en çok etkilediği kentler arasında yer alan Malatya'ya toplamda 77 bin 717 çok katlı afet konutu, 25 bin 302 de köy evi inşa edilecek.
AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.