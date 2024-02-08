Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i bu ay içerisinde çekilecek kurayla sahiplerine teslim edilecek.

Depremin en çok etkilediği kentler arasında yer alan Malatya'ya toplamda 77 bin 717 çok katlı afet konutu, 25 bin 302 de köy evi inşa edilecek.