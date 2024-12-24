AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AFAD'dan sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımına yönelik süresi içinde yapılan başvurular adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenmiş, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak kesin olmayan değerlendirme sonuçları belirlenmiştir.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 24.12.2024 Salı gününden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde (02.01.2025 Perşembe günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (02.01.2025 Perşembe günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.)