AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1000 personel alımı gerçekleştiriyor. 9 Aralık'ta başlayan AFAD personel alımı başvuruları 17 Aralık Salı günü sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, AFAD personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. Peki, "AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" İşte AFAD personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı...
AFAD personel alımında gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşti. Peki, AFAD 1000 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AFAD'dan sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:
"Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımına yönelik süresi içinde yapılan başvurular adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenmiş, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak kesin olmayan değerlendirme sonuçları belirlenmiştir.
Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 24.12.2024 Salı gününden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde (02.01.2025 Perşembe günü saat 18:00’a kadar) dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. (02.01.2025 Perşembe günü saat 18:00’a kadar Başkanlığımıza ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.)
İtiraz süreci sonrası yapılacak değerlendirme neticesinde itirazı olumlu değerlendirilen aday bulunması halinde KPSS puanına göre tekrar sıralama yapılarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait kesin liste oluşturularak ilan edilecektir.
Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler, itiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
NOT: Beyanları doğrultusunda, ilanda belirtilen boy kilo şartını sağlamamaları nedeniyle başvuruları sistemde iptal edilen (kabul edilmeyen) adayların itirazlarının kabul edilebilmesi için ilanda belirtilen boy kilo şartını sağladığına dair resmi sağlık kuruluşundan boy kilo durumlarını gösteren resmi belgeleri itiraz dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Boy kilo durumu ilanda belirtilen ölçülere uymayan adayların itirazları kabul edilmeyecektir."
UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ
Uygulama sınavı 10 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınavı 7 - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında Tablo 3’te o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınavı 7 - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında Tablo 3’te o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden “Başvurularım” sekmesi altında görüntüleyebilecek.
Söz konusu işleme ilişkin “Başvuru Durum Görüntüleme Kılavuzu” ekte yer almaktadır.