AFC Wimbledon - Coventry City rakamlar

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. AFC Wimbledon, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Coventry City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. AFC Wimbledon son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Coventry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da AFC Wimbledon kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Coventry City kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

AFC Wimbledon son hafta oynanan Oldham Athletic maçında 0-0 berabere kaldı.

Coventry City, Scunthorpe United karşılaşmaında 3-1 yenildi.

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