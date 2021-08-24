Afgan kadının isyanı: Artık yeter, yeter, yeter

"Artık yeter, yeter, yeter" 0:00 / 0:00

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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'da sokakta karşılaştığı bir kadına mikrofon uzattı. Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda, kadınların politika ve siyaset hayatındaki yeri üzerine yüksek lisans yapan ve ismini açıklamayan Afgan kadın dikkat çeken mesajlar verdi.

Öncelikle bankadan para çekmek için sokağa çıktığını ancak para çekemediğini söyleyen kadın, yaşanan olaylar hakkında, "Savaş bir iş, bu bir politik savaş, hepsi karışık bir süreç. Savaş enstrüman olarak kullanılıyor. Bu bir Afgan ya da Afganistan'ın içindeki bir savaş sanıyorsan yanılıyorsunuz. Bu bir uluslararası terörizm savaşı" ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan en çok sivil halkın zarar gördüğünü belirten kadın, "Biz savaşın mağdurlarıyız. Ben kardeşimi kaybettim bu savaşta. Evlerimizi kaybettik, paramız yok, yiyecek bir şeyimiz yok. Ben bir Afgan kadını ve Afgan vatandaşı olarak diyorum ki, Afganlılarla oynamayın, Afganistan'ın meseleleriyle uğraşmayın. Çok şey kaybettik, artık yeter" diye konuştu.

Habertürk'e konuşan Afgan kadın, Taliban yönetimi hakkında ise, "Bunu yeni tecrübe ediyoruz, normal gibi görünüyor. Ama arka planda olanlarla ilgili endişelerimiz var. Kadınlarla ilgili konular olmak üzere çok şey kaybettik, çok şey konuşuldu. Ama yeter yeter yeter" dedi.

Barış, insan hakları ve özgür Afganistan istediklerini vurgulayan kadın, "Milliyetçilik üzerinden çıkacak savaş gibi bir gündemimiz yok" diye konuştu.