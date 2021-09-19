Protestoyu organize eden Farah Mustafavi, eğitim ve iş hakları için toplandıklarını kaydederek, "Yeni eğitim düzenlemesine göre, kızlar 6’ncı sınıfa kadar eğitim alabilecek ancak ötesine geçemeyecek. Ayrıca, kadınların çalışabileceği yerler kapatıldı. Eğitim almak kadınların şer-i ve medeni haklarıdır. Bu hakkı ne İslam ne de Allah bizden aldı." dedi.