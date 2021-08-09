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Haberler Gündem "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" videosuna soruşturma - Son dakika haberleri
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran videoya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı video tepkilere neden olan yabancı uyruklu gençle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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