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Haberler Gündem Güvenlik Afgan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine sınır dışı edildi

Türkiye’ye kaçak yollardan giren ve yasa dışı göçle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afgan uyruklu göçmen, Malatya’dan uçakla Afganistan'a gönderildi

Afgan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Afgan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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AA

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 4 charter seferiyle 908 Afgan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderilecek.

* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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