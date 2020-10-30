Afganistan'da Fransa'ya karşı protestolar

AA

Ülkenin batısındaki Herat vilayetinde cuma namazının ardından toplanan protestocular, ''Liderimiz Muhammed'', '' Yaşasın İslam'' ve ''Kahrolsun Macron'' sloganları attı.

Ellerinde "Hazreti Muhammed" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Fransa'yı kınadı.

Göstericiler adına konuşan din alimi Mevlana Muciburrahman Ensari, Müslümanların artık gaflet uykusundan uyanma vaktinin geldiğini söyledi.

Müslüman ülkelerin liderleri birleştiği takdirde kimsenin İslam'a dil uzatamayacağını ifade eden Ensari, ''Fransa liderleri anlasınlar ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaretin bedeli çok ağır olur.'' dedi.

Ensari, Macron'un Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret ederek büyük yanlış yaptığını, artık Fransa'da dahi rahat uyuyamayacağını dile getirdi.

Gösterinin sonunda Macron'un maketi ve Fransa bayrakları ateşe verildi.

Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde Fransa karşıtı gösteriler düzenlendi.