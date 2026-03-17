Afganistan'da hastaneye saldırı! Can kaybı 400'e yükseldi

Afganistan hükümet Sözcüsü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan'ın Afganistan'daki uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için hizmet veren bir hastaneyi hedef aldığını ve can kaybının 400'e yükseldiğini açıkladı.

Afgan yetkililerin Pakistan ordusunu sorumlu tuttuğu, başkent Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir hastaneye düzenlenen saldırının ardından yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Afganistan hükümet sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, saldırıda ölü sayısının şu ana kadar 400’e ulaştığını, yaklaşık 250 kişinin de yaralandığını söyledi. Ölen ve yaralananların çoğunun hastanede tedavi gören hastalar olduğunu belirtti.

PAKİSTAN İDDİALARI REDDETTİ

Pakistan ise iddiaları "yanlış ve yanıltıcı" olarak nitelendirerek reddetti ve pazartesi gecesi "askeri tesisleri ve terör destek altyapısını hassas şekilde hedef aldığını", sivil bir noktayı vurduğu yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇATIŞMALAR TIRMANIYOR

Söz konusu saldırı, Afgan yetkililerin iki tarafın ortak sınırda karşılıklı ateş açtığını ve Afganistan'da dört kişinin öldüğünü açıklamasından saatler sonra gerçekleşti. Komşu iki ülke arasındaki çatışmalar giderek tırmanıyor.

Bu saldırı, Pakistan'ın son haftalarda füze saldırılarıyla Kabil'i üçüncü kez hedef alışı oldu. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada pazartesi gecesi düzenlenen saldırıların "Afgan Talibanı'na ait teknik ekipman ve mühimmat depoları ile Afganistan'daki Pakistanlı militanları" hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Bu olayın uyuşturucu rehabilitasyon merkezi olarak yansıtılması, gerçekleri çarpıtarak sınır ötesi terörizme verilen gayrimeşru desteği örtme çabasıdır" denildi.

İslamabad, Afganistan ile yaşanan durumu "açık savaş" olarak nitelendiriyor. Çatışmalar, Afganistan'ın Pakistan'ın hava saldırılarına karşılık olarak sınır ötesi saldırılar düzenlemesiyle şubat ayı sonunda başladı. Kabil bu saldırılarda sivillerin öldüğünü iddia etti.

