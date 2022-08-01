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Afganistan'da kız öğrencilerin lise yasağı üniversite eğitimine de engel olacak

Afganistan'da Taliban yönetiminin iktidarı ele geçirmesinin ardından kız öğrenciler lise eğitimine devam edemezken, Taliban yetkilileri bunun devam etmesi durumunda kız öğrencilerin "de facto" olarak üniversiteye gidemeyeceğini söyledi.

Afganistan'da kız öğrencilerin lise yasağı üniversite eğitimine de engel olacak
Afganistan'da kız öğrencilere üniversite engeli
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HABERTURK.COM

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, ülkedeki kız öğrencilerin liseye gitme yasağının yürürlükte kalması durumunda, üniversiteye gitmesinin "de facto" olarak yasaklanacağını söyledi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Taliban sözcüsü ve üniversite yetkilileri, "Liseden mezuniyet olmaması durumunda, otomatik olarak kadın öğrenciler üniversiteye gidemeyecek." ifadelerini
kullandı.

Guardian'a konuşan sözcü, "Ancak Eğitim Bakanlığı'nın bunu düzenleyeceğine ve okulları yeniden açacağına dair ümidim var. Çünkü kız öğrencilerin eğitimden uzak kalması geçici bir durum." dedi

Afganistan'da kız çocuklarına yönelik lise yasağı kalksa da üniversite eğitiminin sağlık ve eğitim alanlarıyla sınırlı kalması bekleniyor.

Taliban, kız çocukları ve kadınları eğitimden mahrum bırakan yasakların, "İslami kurallara uygun eğitim müfredatı" düzenlendiğinden kaldırılacağını savunuyor. Taliban yönetimi, bu düzen
sağlandığında kız öğrencilerin okullara dönebileceğini açıklamıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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