Afganistan'da kız öğrencilere üniversite engeli 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, ülkedeki kız öğrencilerin liseye gitme yasağının yürürlükte kalması durumunda, üniversiteye gitmesinin "de facto" olarak yasaklanacağını söyledi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Taliban sözcüsü ve üniversite yetkilileri, "Liseden mezuniyet olmaması durumunda, otomatik olarak kadın öğrenciler üniversiteye gidemeyecek." ifadelerini

kullandı.

Guardian'a konuşan sözcü, "Ancak Eğitim Bakanlığı'nın bunu düzenleyeceğine ve okulları yeniden açacağına dair ümidim var. Çünkü kız öğrencilerin eğitimden uzak kalması geçici bir durum." dedi

Afganistan'da kız çocuklarına yönelik lise yasağı kalksa da üniversite eğitiminin sağlık ve eğitim alanlarıyla sınırlı kalması bekleniyor.

Taliban, kız çocukları ve kadınları eğitimden mahrum bırakan yasakların, "İslami kurallara uygun eğitim müfredatı" düzenlendiğinden kaldırılacağını savunuyor. Taliban yönetimi, bu düzen

sağlandığında kız öğrencilerin okullara dönebileceğini açıklamıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.