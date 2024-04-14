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        Haberler Dünya Ortadoğu Afganistan'daki sel felaketinde 33 ölü!

        Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi

        Afganistan'da son 3 günde meydana gelen seller nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:27
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        Afganistan'daki sel felaketinde 33 ölü!
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        Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, basına yaptığı açıklamada, can kayıplarının en çok Farah, Herat, Zabul ve Kandahar vilayetlerinde yaşandığını aktardı.

        Son 3 günde ülke genelindeki 21 vilayette sellerin yaşandığını kaydeden Saik, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin yaralandığını söyledi.

        Saik, 200 hayvanın telef olduğunu, 600'den fazla evin kısmen hasar aldığını ya da tamamen yıkıldığını ve 2 bin dönüm tarım arazisinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

        Olası seller nedeniyle can ve mal kayıplarında artış ihtimalinin bulunduğunu belirten Saik, yardım ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.

        Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, hasarın artmasına neden oluyor.

        Afganistan'da her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

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