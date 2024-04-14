Afganistan'daki sel felaketinde 33 ölü!

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, basına yaptığı açıklamada, can kayıplarının en çok Farah, Herat, Zabul ve Kandahar vilayetlerinde yaşandığını aktardı.

Son 3 günde ülke genelindeki 21 vilayette sellerin yaşandığını kaydeden Saik, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin yaralandığını söyledi.

Saik, 200 hayvanın telef olduğunu, 600'den fazla evin kısmen hasar aldığını ya da tamamen yıkıldığını ve 2 bin dönüm tarım arazisinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.