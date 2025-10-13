Afganistan yönetiminden Pakistan açıklaması

Afganistan yönetimi, ülkelerinin Pakistan ile son günlerde yaşadığı gerilimlerin "İslamabad yönetim yapısı içindeki belirli bir grubun eylemlerinin bir sonucu olduğunu" savundu.

Tolo News'un haberine göre Afganistan yönetimi yetkililerinden Nurulhak Enver, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre Enver, son günlerde Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimlerin, "İslamabad yönetim sistemi içindeki grubun iki ülke arasında uzun vadeli bir düşmanlık ve husumet yaratmaya çalışmasından kaynaklandığını" öne sürdü.

Enver, Afganistan'ın genel olarak Pakistan halkıyla, özellikle de önde gelen akademisyenleri ve saygın politikacılarıyla her zaman iyi ilişkiler sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

"Pakistan, iç işlerinde dışarıdan tavsiyeye ihtiyaç duymamaktadır"

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "Afgan sözcüsünü, Afganistan ile ilgili konulara öncelik vermeye ve kendi yetki alanı dışındaki konularda yorum yapmaktan kaçınmaya şiddetle teşvik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesinin uluslararası diplomatik normlara uygun olarak uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, iç işlerinde dışarıdan tavsiyeye ihtiyaç duymamaktadır." vurgusu yapıldı.