Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı
Giriş: 05.11.2025 - 20:37 Güncelleme: 05.11.2025 - 20:37
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serban beldesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Bölgede kaçak kazıda kullanılan karot ve spiral taşlama makineleri, levye, balyoz ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ