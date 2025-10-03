Afyonkarahisar'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 ölü
Afyonkarahisar'da motosiklet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 03.10.2025 - 02:02 Güncelleme: 03.10.2025 - 02:02
Afyonkarahisar-Konya karayolundaki köprülü kavşakta, dün saat 17.00 sıralarında Ü.K. yönetimindeki TIR, O.S.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre; kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde O.S.E. ile U.C.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
