Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 ölü

        Afyonkarahisar'da motosiklet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 02:02 Güncelleme: 03.10.2025 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet ile TIR çarpıştı: 2 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar-Konya karayolundaki köprülü kavşakta, dün saat 17.00 sıralarında Ü.K. yönetimindeki TIR, O.S.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

        MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde O.S.E. ile U.C.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak