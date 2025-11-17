Habertürk
        Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 00:25 Güncelleme: 17.11.2025 - 00:25
        TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        N.Ö, (25) idaresindeki TIR, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında B.A'nın (26) kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü B.A. hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (12), Y.A. (8) ve TIR sürücüsü N.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. da (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TIR sürücüsü N.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

