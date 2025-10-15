Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı
Ehliyetsiz sürücü Eren E. (15) yönetimindeki otomobil, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde, Mücahit K. (29) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Eren E. hayatını kaybetti, Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ağır yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf: AA