Arnica Frig Ultra Maratonu 10'uncu yılında 8 ülkeden 800 sporcuyu ağırladı

AFYONKARAHİSAR Frigya bölgesinde ‘Anadolu’nun Kalbinde Koş’ sloganıyla düzenlenen 10. Arnica Frig Ultra Maratonu tamamlandı. Maratonda Türkiye’nin dört bir yanından ve 8 ülkeden 800 sporcu, 3500 yıllık tarihi patikalardan oluşan 7 farklı parkurda koşarak Frigya’nın vadilerini keşfetti.

Bu yıl, 13-15 Eylül tarihleri arasında 10.’su düzenlenen Frig Ultra Maratonu’nda sporcular; Yılantaş, Aslantaş, Maltaş, Avdalaz Kalesi, Üçler Kayası gibi parkurlarda koştu. 2K Kale Yarışı, 6K Team Race, 6K Frig Race, 12K Frig Traill, 22K Frig Short Trail, 38K Frig Medium Trail ve 54K Frig Ultra Marathon olmak üzere 7 farklı parkurdan oluşan maratona 8 ülkeden 800 koşucu katıldı. Arnica Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Akın ve Arnica takımı da 6K ve 2K Kale Yarışı etaplarında yarıştı.

120 DOWN SENDROMLU ÇOCUK 2 KİLOMETRELİK FARKINDALIK KOŞUSUNA KATILDI Uzun mesafeli parkurların bitirme süresinin 10 saati bulduğu yarışta Ayazini Metropolisi’nden Avdalaz Kalesi’ne, Aslantaş ve Yılantaş bölgesinden Frigya’nın Maltaş noktasına kadar pek çok tarihi noktada turizm ve gastronomi sporla buluştu. Ayrıca Down sendromlu, otistik ve mental değişkenliği olan bireylerin de hayatlarına dokunmak ve onların spor dünyasında aktif bir şekilde yer alabilmelerine destek olmak amacıyla, maraton kapsamında özel bir etap koşuldu. Yaklaşık 120 Down sendromlu çocuğun katıldığı 2 kilometrelik farkındalık koşusu ile Özel Çocuklar Etabı gerçekleştirildi.