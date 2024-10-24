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        Otomobille okul servis minibüsü çarpıştı: 5 ölü (2)

        HASTANEDEKURTARILAMADIAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında öğrenci almaya giden okul servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:07
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        Otomobille okul servis minibüsü çarpıştı: 5 ölü (2)
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        HASTANEDEKURTARILAMADI

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında öğrenci almaya giden okul servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Mustafa Çimen, kardeşinin eşi Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve annesi Rasime Tanrıkulu’nun ardından Mustafa Çimen’in eşi Emine Çimen de kurtarılamadı. Sandıklı Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından ağır yaralı halde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Emine Çimen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Mustafa Çimen, Emine Çimen, Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkulu’nun cenazelerinin yarın cuma namazı sonrası Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Diğer yandan kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan minibüs şoförü Basri D.’nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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