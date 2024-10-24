Otomobille okul servis minibüsü çarpıştı: 5 ölü (2)

HASTANEDEKURTARILAMADI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında öğrenci almaya giden okul servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Mustafa Çimen, kardeşinin eşi Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve annesi Rasime Tanrıkulu’nun ardından Mustafa Çimen’in eşi Emine Çimen de kurtarılamadı. Sandıklı Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından ağır yaralı halde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Emine Çimen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Mustafa Çimen, Emine Çimen, Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkulu’nun cenazelerinin yarın cuma namazı sonrası Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde toprağa verileceği öğrenildi.