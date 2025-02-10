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        Afyonkarahisar OSB'deki orman ürünleri deposunda çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı (2)

        VALİYİĞİTBAŞI: 54 EKİP VE 149 PERSONEL ILE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYORAfyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda başlayıp, bitişikteki pet fabrikasına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları takviye ekiplerin de katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:40 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:45
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        Afyonkarahisar OSB'deki orman ürünleri deposunda çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı (2)
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        VALİYİĞİTBAŞI: 54 EKİP VE 149 PERSONEL ILE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda başlayıp, bitişikteki pet fabrikasına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları takviye ekiplerin de katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalara Afyonkarahisar ve Eskişehir'den takviye ekipler destek verdi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan Vali Yiğitbaşı, gazetecilere açıklama yaptı. Yangında can kaybı olmadığını söyleyen Vali Yiğitbaşı, şunları söyledi:

        ‘BÜYÜK BİR YANGIN VE MADDİ KAYIP VAR’

        "İhbar gelir gelmez 9 itfaiye ekibimiz bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı fabrika diğer işletmelerimizle dip dibe. Yangının diğer plastik üretimi yapan fabrikaya sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor. Bütün ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri bölgeye istendi. Yeni gelen ekipler bölgeye konuşlandırıldı. Şu anda 54 ekip ve 149 personelle yangına müdahale ediliyor. Orman ürünleri işletmesinde bu yangın gerçekleştiği için içeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çevreye yayılmadan yangının kontrol altına alınmasını planlıyor. Sonrasında soğutma çalışmasına geçilecek. Büyük bir yangın ve maddi kayıp var ancak içeride bir vatandaşımızın bulunmadığını firma sahibi ile de konuştuğumuzda değerlendirdik. İçeride kimsenin olmadığını ve yaralanan bir vatandaşımızın olmadığını öğrendik. Sadece bir vatandaşımızın dışarıda itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif şekilde yaralandığını biliyoruz. Onun da durumunda ciddi bir şey yok. Büyük bir maddi kayıp var ama maddi hasar telafi edilir. Çok şükür can kaybı yok."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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