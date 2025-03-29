Otomobiller çarpıştı; baba ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İ.G., (40) ile kızı G.G. (13) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolu Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. İ.G.’nin kullandığı 20 AGL 880 plakalı otomobille karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki 35 F 1137 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.G. hayatını kaybederken, aracındaki kızı G.G. (13), M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ile diğer sürücü E.C. yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İ.G.'nin kızı G.G. de kurtarılamadı.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Dinar- Çay yolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Rabb’imden rahmet, yaralı 4 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyarak kaza ihtimallerini ve telafisi mümkün olmayan üzücü sonuçlarını azaltalım" ifadelerini kullandı.