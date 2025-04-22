Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Hareket eden aracını durdurmaya çalışırken tekerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde akaryakıt almak için gittiği istasyonda aniden hareket eden aracını durdurmak isteyen sürücü, yere düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hareket eden aracını durdurmaya çalışırken tekerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde akaryakıt almak için gittiği istasyonda aniden hareket eden aracını durdurmak isteyen sürücü, yere düştü. Sürücünün son anda altında kalmaktan kurtulduğu aracı, istasyon çalışanı el frenini çekerek durdurdu.

        Olay, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 70'inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, hafif ticari aracı park edip indi. Bu sırada el freni çekilmeyen araç geriye doğru hareket etti. Durumu fark eden sürücü, aracın kapısını açıp el frenini çekmeye çalıştı. Müdahalesi yetersiz kalan sürücü, yere düştü. Sürücü araç ile pompa koruması için yapılan demirin arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. Koşarak gelen bir istasyon çalışanı, el frenini çekerek aracı durdurdu. Yaşananlar, istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!

        Benzer Haberler

        El freni çekilmeyen araç ayaklarının üzerinden geçti
        El freni çekilmeyen araç ayaklarının üzerinden geçti
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
        Afyonkarahisar'da kan bağışlayan her vatandaşa 10 fidan hediye edildi
        Afyonkarahisar'da kan bağışlayan her vatandaşa 10 fidan hediye edildi
        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi