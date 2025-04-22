Hareket eden aracını durdurmaya çalışırken tekerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde akaryakıt almak için gittiği istasyonda aniden hareket eden aracını durdurmak isteyen sürücü, yere düştü. Sürücünün son anda altında kalmaktan kurtulduğu aracı, istasyon çalışanı el frenini çekerek durdurdu.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 70'inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, hafif ticari aracı park edip indi. Bu sırada el freni çekilmeyen araç geriye doğru hareket etti. Durumu fark eden sürücü, aracın kapısını açıp el frenini çekmeye çalıştı. Müdahalesi yetersiz kalan sürücü, yere düştü. Sürücü araç ile pompa koruması için yapılan demirin arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. Koşarak gelen bir istasyon çalışanı, el frenini çekerek aracı durdurdu. Yaşananlar, istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.