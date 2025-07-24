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        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (5)

        DUMANGÖKYÜZÜNÜ KIZILA BÜRÜDÜEskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahaleler ile sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:32
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        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (5)
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        DUMANGÖKYÜZÜNÜ KIZILA BÜRÜDÜ

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi’nde başlayan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları 3’üncü gününde havadan ve karadan müdahaleler ile sürüyor. Yamaçlardan tarım arazilerine doğru yaklaşan yangına, akşam saatlerinde askeri Chinook tipi helikopter de müdahale etti. Sarıcaova Köyü ile Alanlı Köyü arasındaki dağlık alanın yamacındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki köy arasındaki dağlık alanda alevleri kontrol altına alma çalışmaları dron ile görüntülendi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yanan ormandan yükselen duman güneşin önünü kapladı. Gökyüzünde oluşan kızıl renk dikkati çekti.

        4 UÇAK, 4 HELİKOPTER, 82 ARAZÖZ MÜDAHALE EDİYOR

        Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 82 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 su tankeri, 8 greyder, 10 dozer, 1 vinç, 5 treyler, 2 lastik tekerlekli loder, 2 ambulans, 42 diğer araçlar olmak üzere toplam 520 personel ile müdahale edildi. Yangından etkilenen 8 kişiden 3’ü dün akşam, 5’i de sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Yangının ulaşma riskine karşı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyünden tedbir amacıyla dün tahliye edilen 58 kişi, 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan güvenli bölgede bekleyişini sürdürüyor. Sarıcaova Köyü merkezindeki AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi’nde de ilgili kurumların yangına yönelik tedbir ve söndürme çalışmaları takip ediliyor.

        ‘BİZ AKRABALARIMIZIN YANINA GİTTİK’

        Yangının ilk anından itibaren seferber olduklarını belirten Sarıcaova köyü sakini Şaban Kurugöz (64), “Yangın öğle saatlerinde bizim tarafa sıçradı. Köydeki halk tahliye edildi. Rahatsızlığı olan yaşlılarımız ilk etapta tahliye edilerek KYK yurtlarına yönlendirildi. Ancak köyümüzün nüfusu az ve çevre köylerle akrabalık bağlarımız olduğu için biz akrabalarımızın yanına gittik. İki gündür köyde değildik, döndük. Bizim köyümüz şu anda yangın riskinden kurtuldu ama yangın hala devam ediyor” dedi.

        ‘CİĞERLERİMİZ YANIYOR’

        Şehit haberiyle derin üzüntü yaşadıklarını belirten Kurugöz, “Devletimiz, çevredeki halk burada. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz gıda ve çay dağıtıyoruz. Biz ormanlara her zaman sahip çıktık, zamanında tapulu arazilerimizi bile ormana verdik. Ormanlarımıza hep özen gösterdik. Ama ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor. Şehit olan arkadaşlarımız, gençlerimiz oldu. Asıl bizi en çok bu acı yıktı. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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