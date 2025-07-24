Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor (5)

DUMANGÖKYÜZÜNÜ KIZILA BÜRÜDÜ

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi’nde başlayan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları 3’üncü gününde havadan ve karadan müdahaleler ile sürüyor. Yamaçlardan tarım arazilerine doğru yaklaşan yangına, akşam saatlerinde askeri Chinook tipi helikopter de müdahale etti. Sarıcaova Köyü ile Alanlı Köyü arasındaki dağlık alanın yamacındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki köy arasındaki dağlık alanda alevleri kontrol altına alma çalışmaları dron ile görüntülendi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yanan ormandan yükselen duman güneşin önünü kapladı. Gökyüzünde oluşan kızıl renk dikkati çekti.

4 UÇAK, 4 HELİKOPTER, 82 ARAZÖZ MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 82 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 su tankeri, 8 greyder, 10 dozer, 1 vinç, 5 treyler, 2 lastik tekerlekli loder, 2 ambulans, 42 diğer araçlar olmak üzere toplam 520 personel ile müdahale edildi. Yangından etkilenen 8 kişiden 3’ü dün akşam, 5’i de sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Yangının ulaşma riskine karşı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyünden tedbir amacıyla dün tahliye edilen 58 kişi, 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan güvenli bölgede bekleyişini sürdürüyor. Sarıcaova Köyü merkezindeki AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi’nde de ilgili kurumların yangına yönelik tedbir ve söndürme çalışmaları takip ediliyor.