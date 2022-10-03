Afyonkarahisar'da "Dünden bugüne deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler" paneli düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 30. yıl etkinlikleri kapsamında "Dünden bugüne deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler" konulu panel düzenlendi.

AKÜ İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak yaptı.

Panele konuşmacı olarak ise 9 Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahadır Aktuğ, AKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Veli Başaran, Kandilli Rasathanesi BOTİM Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altuncu Poyraz, AFAD Planlama Ve Risk Analiz Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan katıldı.



AFAD gönüllüsü olmak için E-Devlet üzerinden başvuru yapıldığını kaydeden Tezcan, "Başvuru sahiplerine teorik eğitimler veriliyor. Afet anında neler yapılmalı, deprem anında nasıl hareket edilmeli. Bir çok eğitimi bir arada veriyoruz. Burada başarılı olanları isterlerse destek AFAD gönüllüsü olarak saha eğitimine davet ediyoruz." dedi.



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