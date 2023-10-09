Afyonkarahisar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 16 bin lira oldu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen işçilerin maaşına ek zam yaptı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen işçilerin maaşına ek zam yaptı.

YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan işçilere yapılan iyileştirme ile Afyonkarahisar Belediyesi'nde en düşük bekar işçi maaşı, net 16 bin lira oldu.

Belediye ile Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi arasında imzalanan ek protokolle YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan personelin maaşlarına zam yapıldı.

Belediye önünde gerçekleşen ek protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, maaş zammının tüm mesai arkadaşlar için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin büyük ve huzurlu bir aile olduğunu belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Sizlere özellikle mesai arkadaşlarım diye sesleniyorum. Bizler de sizler de güzel Afyon'umuza nasıl daha fazla hizmet edebiliriz diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. İller Bankasından 300 bin nüfuslu Afyonkarahisar'a ayrılan hisseden maaşları alıyoruz. Ailemize helal rızık götürme peşindeyiz. Büyük gayret sarf ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Kılı kırk yararak bu gelen ödeneği israf etmeden kullanmaya çalışıyoruz. Sizleri yok farz edemezdik. Asgari ücret belirlendi, farklarını verdik. Şimdi de ek protokol yapalım istedik. Protokol neticesinde 15 bin 500 lira olarak karara vardık ve ben de buradan bu rakamı 16 bin lira olarak açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Hizmet İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş, Hak İş Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Gürbüz, Öz Taşıma İş Sendikası Afyonkarahisar İl Başkanı Emrah Örk, Hizmet İş Sendikası Şube Başkan Yardımcıları Ceylan Evsen ve Selçuk Turmuş ile birlikte Zeybek ek protokole imza attı.

Protokolün imzalanmasının ardından belediye işçileri, Zeybek'e teşekkür etti.