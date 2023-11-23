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        Bolvadin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:00
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        Bolvadin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        K.K, (30) idaresindeki 03 ABT 822 plakalı otomobil, Derekarabağ köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Ö.C.Ç, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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