Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücüyü yakaladı.

Ekipler, araçta 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen olduğunu gördü.

Gözaltına alınan sürücü A.E.A, hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.