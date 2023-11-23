Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücüyü yakaladı.

        Ekipler, araçta 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen olduğunu gördü.

        Gözaltına alınan sürücü A.E.A, hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        25 kişi ölmüştü! Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!
        25 kişi ölmüştü! Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" verildi
        Afyonkarahisar Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" verildi
        Afyonkarahisar'da 590 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 590 bin makaron ele geçirildi
        Bakan Özhaseki, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Özhaseki, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Afyonkarahisar'da k...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Afyonkarahisar'da k...
        Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi