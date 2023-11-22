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        Afyonkarahisar'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 kişiye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:03 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:06
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        Afyonkarahisar'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 kişiye adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen aracı ilçe merkezinde durduran ekipler, yaptığı aramada 35 ruhsatsız, faturasız ve seri numarasız silah ele geçirdi.

        Sürücü H.Y. hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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