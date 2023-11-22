Afyonkarahisar'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen aracı ilçe merkezinde durduran ekipler, yaptığı aramada 35 ruhsatsız, faturasız ve seri numarasız silah ele geçirdi.

Sürücü H.Y. hakkında işlem yapıldı.

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