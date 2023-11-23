Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı

Emirdağ'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kasten öldürmeden hakkında kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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