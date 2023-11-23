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        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı

        Emirdağ'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:18
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        Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
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        Emirdağ'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kasten öldürmeden hakkında kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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