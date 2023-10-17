Sandıklı Halk Kütüphanesi sera çalışanı 738 kadına ulaştı

Sandıklı Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğinde ilçe Halk Kütüphanesi tarafından "Kadın okursa Sandıklı okur, kadın okursa toplum okur projesi" gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, ilçede bulunan ve yoğun olarak kadın çalışan istihda edildiği seralar ziyaret edildi.

Çalışanlar çay ve yemek molaları arasında yemekhanelerde ziyaret edilerek, kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleri tanıtıldı, kitap okumanın önemi ve gerekliliği konusunda sohbet edilerek kadın çalışanlar kitap okumaya davet edildi.

8 gün süren ziyaretlerde toplam 21 serada 738 kadınla yüz yüze görüşüldü, 213'üne kütüphane üyeliği oluşturularak 265 kitap ödünç verildi.

Kütüphane görevlileri, çalışmanın, kadının aile içindeki kritik rolü dolayısıyla, okuma kültürünün oluşturulması yolunda, böyle bir projeye başlandığı, annelerin elinde kitap gören çocukların da kitap okuma davranışı gelişmesinin beklendiği ifade edildi.

Proje kapsamında ziyaret edilen kadınların kütüphane kullanım alışkanlıklarının gelişmeye başladığı ve kütüphaneden kitap ödünç alma işlemlerinin arttığı gözlendi.