Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Afyonkarahisar'da üniversitenin akademik yılı açılışına katıldı Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Akademik Atama ve Yükseltme Töreni'nde "Geleceğin Sağlığı, Sağlığın Geleceği" konulu bir sunum yaptı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Akademik Atama ve Yükseltme Töreni'nde "Geleceğin Sağlığı, Sağlığın Geleceği" konulu bir sunum yaptı.

Atatürk Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, müzik dinletisi sunuldu.

Birinci, açılış dersinde yaptığı sunumda, Türkiye'nin sağlık sisteminin 20 yıl öncesi ile son yıllardaki durumu hakkında bilgiler verdi.

Dünya'da kronik hastalıkları birinci basamakta takip eden ve yüzde 50'nin altına tasarruf eden bir ülkenin olmadığını dile getiren Birinci, "Türkiye'nin toplam sağlık harcamasının yüzde 75-76'sını kronik hastalıklara harcıyoruz. Hiç yüzde 74'e düşmedik. Bütün kronik hastalıklarda problem aynı. Bunun ülkemizde yüzde 50 azalması bize büyük bir tasarruf yaratacak."dedi.

-"Bu sistem için beşeri sermayeyi çok iyi eğitmemiz lazım"

Birinci, (sağlık alanında) harcadığı paraya göre dünyada memnuniyeti en yüksek olan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Sağlık alanına hem yatırım yapılması hem de dünyanın hareketliğine göre sistemler kurulması gerektiğini aktaran Birinci, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde turizm sebebiyle bir sürü insan dolaşıyor. Türkiye'ye 50 milyona yakın turist geliyor, çok hareketli. Dünyanın her tarafında bu kişinin sağlığını sisteme takip ettirmen gerekiyor. Gelecekte hep 'polikliniksiz hastaneler olacak, insanlar uzaktan muayene olacakları' konuşuyor olacağız. Evet, başladık. Yakında yataksız hastane de yapılacak. Yapı, sağlık endüstrisinin şeklini ve hizmet biçimini değiştirmeye başlayacak. Bu sistem için beşeri sermayenin çok iyi eğitilmesi lazım. Dijital olgunluk ve yetkinliğin iyi kullanılması lazım. Bunda da en uygun ortam Türkiye'de."

Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından atama ve unvanda yükselme yapan akademisyenlere plaket takdim edildi.