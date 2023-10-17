Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Afyonkarahisar'da üniversitenin akademik yılı açılışına katıldı

        Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Akademik Atama ve Yükseltme Töreni'nde "Geleceğin Sağlığı, Sağlığın Geleceği" konulu bir sunum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Afyonkarahisar'da üniversitenin akademik yılı açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Akademik Atama ve Yükseltme Töreni'nde "Geleceğin Sağlığı, Sağlığın Geleceği" konulu bir sunum yaptı.

        Atatürk Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, müzik dinletisi sunuldu.

        Birinci, açılış dersinde yaptığı sunumda, Türkiye'nin sağlık sisteminin 20 yıl öncesi ile son yıllardaki durumu hakkında bilgiler verdi.

        Dünya'da kronik hastalıkları birinci basamakta takip eden ve yüzde 50'nin altına tasarruf eden bir ülkenin olmadığını dile getiren Birinci, "Türkiye'nin toplam sağlık harcamasının yüzde 75-76'sını kronik hastalıklara harcıyoruz. Hiç yüzde 74'e düşmedik. Bütün kronik hastalıklarda problem aynı. Bunun ülkemizde yüzde 50 azalması bize büyük bir tasarruf yaratacak."dedi.

        -"Bu sistem için beşeri sermayeyi çok iyi eğitmemiz lazım"

        Birinci, (sağlık alanında) harcadığı paraya göre dünyada memnuniyeti en yüksek olan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

        Sağlık alanına hem yatırım yapılması hem de dünyanın hareketliğine göre sistemler kurulması gerektiğini aktaran Birinci, şöyle devam etti:

        "Dünyanın her yerinde turizm sebebiyle bir sürü insan dolaşıyor. Türkiye'ye 50 milyona yakın turist geliyor, çok hareketli. Dünyanın her tarafında bu kişinin sağlığını sisteme takip ettirmen gerekiyor. Gelecekte hep 'polikliniksiz hastaneler olacak, insanlar uzaktan muayene olacakları' konuşuyor olacağız. Evet, başladık. Yakında yataksız hastane de yapılacak. Yapı, sağlık endüstrisinin şeklini ve hizmet biçimini değiştirmeye başlayacak. Bu sistem için beşeri sermayenin çok iyi eğitilmesi lazım. Dijital olgunluk ve yetkinliğin iyi kullanılması lazım. Bunda da en uygun ortam Türkiye'de."

        Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından atama ve unvanda yükselme yapan akademisyenlere plaket takdim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi açıldı
        Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi açıldı
        Sandıklı Halk Kütüphanesi sera çalışanı 738 kadına ulaştı
        Sandıklı Halk Kütüphanesi sera çalışanı 738 kadına ulaştı
        Asker arkadaşlar 50 yıl sonra Sandıklı'da buluştu
        Asker arkadaşlar 50 yıl sonra Sandıklı'da buluştu
        Afyonkarahisar'da aranan 2 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da aranan 2 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da "Kafes" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da "Kafes" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı