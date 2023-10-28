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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:10 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:10
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

        S.Ç, (49) idaresindeki 34 SRY 15 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinhisar köyü yakınlarında A.Ç'nin (25) kullandığı 03 AB 279 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.Ç, (48) A.Y. (32) ile K.A.Ç. (12) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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